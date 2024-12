Novo reforço do Fluminense, Juan Pablo Freytes está próximo de assinar um contrato por quatro anos com o Tricolor. O defensor chegará comprado do Alianza Lima, do Peru, após ter sido bem avaliado pelo clube.

Em entrevista ao Lance!, o jornalista peruano Franz Tamayo avaliou o argentino de 24 anos e tratou com surpresa a contratação do atleta pelo Fluminense. Com o Alianza Lima, Freytes atuou em até três posições diferentes, mas que ainda possui diversas deficiências defensivas e é visto como uma incógnita para o Tricolor.

- Freytes jogou o Apertura como zagueiro em uma linha de três pelo lado esquerdo. No Clausura, o Alianza contratou Erick Noriega, então Freytes terminou jogando como lateral-esquerdo. Ele jogou melhor como lateral. No Apertura, custou muito para Alianza jogar com ele como zagueiro. Ele chegou como um lateral-esquerdo, mas jogou nas duas posições por conta da disposição tática da equipe. Ele é muito potente e muito rápido. No jogo aéreo, ele foi bastante importante para o Alianza, mas tem dificuldades na marcação, então não o vejo tanto como um defensor central. Um volante pela esquerda seria interessante, pois tem muita pegada e sabe romper linhas. Não foi um dos estrangeiros que mais se destacaram. Um jogador regular, mas nada mais. Nos surpreendeu o que fez o Fluminense.

Tamayo comparou a contratação de Freytes com as de Kevin Serna e Ignácio, que também chegaram ao Fluminense em 2024 vindos do futebol peruano. O jornalista vê com desconfiança a chegada do argentino, pois o defensor não chegou a se destacar no país como os outros reforços do Tricolor.

- Não foi um dos jogadores estrangeiros que mais se destacaram no Peru. Não é o mesmo caso de Serna e Ignácio, que tiveram um ou dois anos muito bons no Peru e depois se tornaram os melhores de suas posições. Causou um pouco de assombro a contratação de Freytes pelo Fluminense. Tem muita potência, mas falta velocidade, sofria com bolas nas costas.

Apesar da desconfiança por conta da contratação, Freytes é um atleta que confia em sua capacidade para sair jogando e possui um faro artilheiro para um defensor. Embora não tenha sido contratado pelo Tricolor com a função de fazer gols, o argentino pode dar sua contribuição para uma equipe que sofreu com essa questão na última edição do Brasileirão.