Fluminense encaminha renovação com Manoel até 2025

O Fluminense encaminhou a renovação de contrato com o zagueiro Manoel até dezembro de 2025. O defensor aceitou uma redução salarial para seguir defendendo a camisa do Tricolor.

O atleta é uma peça de confiança do técnico Mano Menezes, uma vez que já havia sido dirigido pelo comandante no Cruzeiro. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O vínculo anterior de Manoel com o Fluminense se encerraria no dia 31 de dezembro de 2024, e o jogador estaria livre no mercado. Embora não seja titular, o zagueiro foi utilizado com frequência na última temporada.

Com isso, o Tricolor mantém sua base defensiva para a próxima temporada com Thiago Silva, Thiago Santos, Ignácio e Samuel Xavier presentes no elenco. Além disso, o clube anunciou a chegada de Juan Pablo Freytes, que pode atuar na zaga, mas também na lateral-esquerda.

Saídas no Fluminense

Apesar da manutenção de algumas peças, o Fluminense anunciou a saída de Felipe Melo, enquanto Diogo Barbosa deixou o Tricolor para vestir a camisa do Fortaleza em 2025. O volante Gabriel Pires também deixou o elenco após uma rescisão amigável e defenderá o Panserraikos, da Grécia.