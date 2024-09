Fluminense vence o São Paulo e segue fora do Z4 no Brasileirão

Fluminense vence o São Paulo no Maracanã (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 01/09/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, na noite deste domingo (1º), em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Kauã Elias e Keno foram os autores dos gols da partida no Maracanã.

➡️ Quantos pontos faltam para o Fluminense escapar do rebaixamento? Simule na tabela do Lance!

Com o resultado, o Fluminense segue fora do Z4 no Brasileirão, com 27 pontos na 16ª posição da tabela. No entanto, o Tricolor segue na luta contra o rebaixamento, tendo em vista que o Corinthians, primeiro time na zona, tem 25 pontos.

Já o São Paulo desceu uma posição na tabela. Agora, o Tricolor paulista é o 6º colocado com 41 pontos.

Agora, ambos os times só voltam a entrar em campo somente após a pausa para a Data Fifa. O Fluminense vai enfrentar o Juventude às 16h de domingo (15), no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo, por sua vez, faz op segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O Tricolor paulista joga contra o Atlético-MG às 21h45 de quinta-feira (12), na Arena MRV.

Kauã Elias abriu o placar no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 0 SÃO PAULO

25ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA-MG);

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG);

🖥️ VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (FIFA-MG).

⚽ Gols: Kauã Elias (30' do 1ºT) e Keno (45' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Thiago Santos, Facundo Bernal, Keno e Thiago Silva (FLU); Rafinha, Calleri, Bobadilla e Welington (SAO);

🟥 Cartões Vermelhos: -

🏟️ Público Presente: 45.759;

💰 Renda: R$ 1.588.294,50.

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Marcelo (Guga); Facundo Bernal (Felipe Melo), Nonato e PH Ganso (John Kennedy); Kevin Serna (Keno), Jhon Arias e Kauã Elias (Lima).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Rafael; Rafinha (Ferraresi), Arboleda, Sabino e Welington; Bobadilla (Marcos Antônio), Luiz Gustavo, Wellington Rato (Luciano) e Lucas Moura (Erick); William Gomes e Calleri (André Silva).