Mano Menezes elogia volta de Marcelo ao time do Fluminense: ‘Craque em qualquer lugar’

Fluminense venceu o São Paulo no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/09/2024 - 00:03 • Rio de Janeiro (RJ)

Marcelo voltou ao time titular do Fluminense contra o São Paulo. O retorno do lateral-esquerdo foi exaltado pelo técnico Mano Menezes, que o considera um craque.

Eu considero o Marcelo um craque em qualquer lugar. Na verdade, o que muda é o condicionamento do jogador. É você agregar a essa qualidade técnica um condicionamento necessário para correr atrás de alguém, quando esse alguém tem a bola. Quando nós tivermos a bola, quando o Marcelo tiver a bola, nós vamos estar super satisfeitos com isso. Mas os adversários enxergam, trabalham, e alguém vai colocar um velocista para trabalhar nas costas. Então, era necessário também uma retomada do Marcelo em termos de treinamento. E ele pode treinar, principalmente depois dessa lesão que ele teve e já está em uma condição atlética muito melhor em todos os sentidos. Eu conversei com ele, chamei ele também na véspera do jogo para a gente ter aquela segunda conversa — elogiou Mano Menezes. E completou:

- Importante saber se o jogador se sente apto, porque a cobrança é grande. Você pode ser campeão do mundo, muitas vezes da Champions, mas quando entra em campo, o torcedor quer que você resolva os problemas daquele jogo. Então, ele se sentiu em condições. Nós fizemos, e ficamos muito contentes de poder utilizá-lo em uma função de origem, e vamos poder utilizá-lo no meio campo também. Mas fico feliz que posso utilizar na função de origem. Hoje, era necessário que a gente tivesse. A improvisação tem seus limites, tem seu prazo de validade. Os adversários começam a enxergar e a querer tirar proveito. E hoje a gente não podia dar essa condição para o São Paulo. O Marcelo foi muito importante no jogo.

Fluminense é o primeiro time fora do Z-4 (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)

Após a Data Fifa, o Fluminense entra em campo para enfrentar o Juventude às 16h de domingo (15), no Estádio Alfredo Jaconi, em partida válida pela 26ª rodada do Brasileirão.