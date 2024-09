André Rizek avalia momento do Fluminense após vitória contra o São Paulo: ‘Sem desespero’

André Rizek avalia atual momento do Fluminense no Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro

O jornalista André Rizek elogiou o Fluminense após a vitória por 2 a 0 contra o São Paulo, neste domingo (1), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileiro. Com o resultado, o tricolor carioca saiu da zona de rebaixamento.

Em análise sobre as atuações recentes da equipe do técnico Mano Menezes, Rizek apontou que o futebol apresentado não condiz com a atual posição na tabela de classificação. Após o fim de mais uma rodada, o Fluminense está na 16ª posição, dois pontos na frente do Corinthians, primeiro clube da zona de rebaixamento.

- O Fluminense está em décimo sexto, só a dois pontos da zona de rebaixamento. Contudo, o futebol da equipe não é de um time desesperado. Você pega os dois gols de hoje e fica nítido isso. A calma dos jogadores, o passe de calcanhar do Ganso pro primeiro gol e como o Guga acha o passe para o segundo gol. Não é de um time que está naquela posição (final da tabela) - disse o jornalista.

Após mais uma vitória no Brasileirão, o Fluminense volta a campo apenas no próximo dia 15 de setembro, após a Data Fifa. O retorno será contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.