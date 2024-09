PC Oliveira comenta VAR polêmico na vitória do Fluminense contra o São Paulo; confira

PC Oliveira analisou uso de VAR polêmico na partida entre Fluminense e São Paulo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 22:20 • Rio de Janeiro

O especialista de arbitragem Paulo César de Oliveira, comentou a polêmica de arbitragem na vitória do Fluminense contra o São Paulo por 2 a 0, deste domingo (1), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance que gerou dúvida na marcação dentro de campo é refente ao gol de Kuãn Elias, o primeiro do tricolor carioca no confronto. O árbitro Paulo César Zanovelli chegou a ir no VAR.

Durante participação no programa Troca de Passe, do Sportv, o ex-árbitro buscou desmistificar o imbróglio que ocorreu dentro de campo. A tensão ocorreu devido ao fato dos jogadores do São Paulo alegarem estarem na dúvida de que o jogo estava valendo. Isso porque, o Fluminense havia cobrado uma falta rápida no meio de campo, que deu origem ao gol.

- Tem uma questão de procedimento no lance. Existe a falta do Calleri em cima do Thiago Santos, que é marcada pelo assistente, depois tem um corte, na própria transmissão com o Marcelo já com a posse da bola. Em um primeiro momento ficamos na dúvida se esse jogo estava ou não paralisado. Aí vem a reclamação - iniciou o especialista, antes de completar.

- A falta foi marcada. O Thiago Silva coloca a mão na bola, ela fica parada, e o jogo foi reiniciado. A impressão que eu tive é que o Zanovelli, em todo momento, faz o gesto de que o jogo está em ação. Agora, é importante a CBF divulgar o áudio da comunicação. O que eu entendi, é que o assistente avisa que a falta foi cobrada e o árbitro dá continuidade ao jogo. A polêmica está em ele não ter usado o apito para reiniciar a partida - concluiu.

Com a vitória contra o Corinthians, o Fluminense terminou a rodada do Brasileirão fora da zona de rebaixamento. Agora, a equipe do técnico Mano Menezes volta a campo apenas no próximo dia 15 de setembro, após a Data Fifa contra o Juventude, às 16h, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 26ª rodada do campeonato.