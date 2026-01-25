Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Flamengo

O Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para o clássico contra o Flamengo, neste domingo (25), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida marca o primeiro Fla-Flu de 2026.

A relação conta com a base considerada titular neste início de temporada, já sem os nomes dos jovens que começaram a competição. O técnico Luis Zubeldía voltou a treinar o time após período afastado por procedimento médico, mas ainda não comandará a equipe à beira do campo.

Relacionados do Fluminense

Goleiros:

Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Defensores:

Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Renê e Samuel Xavier

Meio-campistas:

Facundo Bernal, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Otávio e PH Ganso

Atacantes:

Agustín Canobbio, Everaldo, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis e Santi Moreno

O Tricolor vem de vitória por 3 a 2 sobre o Nova Iguaçu e divide a liderança do Grupo A, enquanto o Rubro-Negro chega embalado após vencer o Vasco por 1 a 0, atuando com força máxima no Estadual.

