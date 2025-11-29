Luíz Zubeldia tem menos uma preocupação para a reta final do Fluminense no Brasileirão. Isso porque Hércules, que deixou o jogo contra o São Paulo com dores, realizou exames que afastaram uma possível lesão.

Dessa maneira, o jogador fica à disposição do treinador para o confronto contra o Grêmio, pela 37ª rodada. O jogo será na terça-feira (2), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Na goleada por 6 a 0 sobre o Tricolor Paulista, Hércules foi substituído ainda aos 23 minutos do primeiro tempo, para a entrada de Nonato. Em seu primeira participação, o camisa 16 marcou o terceiro gol do Flu.

Com a vitória, o Flu confirmou sua classificação para a Libertadores de 2026. Restando duas rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Tricolor tem o objetivo de conquistar a vaga direta para não precisar jogar as fase preliminar.

Em 5º, com 58 pontos, tem Botafogo (58) e Bahia (57) na cola, podendo ser ultrapassado a depender dos resultados da 37ª rodada. O time baiano pega o Sport, em casa, na terça-feira (3), enquanto o rival enfrenta o Cruzeiro no Mineirão no dia 4 (quinta-feira).

