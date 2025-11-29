Eleições Fluminense: Ademar Arrais e Mattheus Montenegro votam nas Laranjeiras
Candidatos disputam presidência do clube
O sábado (29) começou movimentado no Fluminense. Antes mesmo de o relógio marcar 9h30, os dois concorrentes ao cargo máximo do clube já haviam passado pelo Salão Nobre das Laranjeiras para exercer o direito ao voto. Tanto Ademar Arrais, representante da oposição, quanto Mattheus Montenegro, candidato apoiado pela atual gestão, chegaram cedo ao clube para participar do pleito.
A eleição, que se estende das 8h às 17h, definirá quem comandará o Fluminense no ciclo 2026–2028. O processo ocorre na sede histórica do clube, na zona sul do Rio, e utiliza urnas eletrônicas disponibilizadas pelo TRE-RJ. Há também urnas em papel para situações excepcionais.
Candidatos à presidência do Fluminense
Duas chapas disputam o comando do clube:
Número 20 – "Clube que orgulha o Brasil"- candidato Mattheus Montenegro e vice Ricardo Tenório.
Número 30 – "O Fluminense tem pressa"- candidato Ademar Arrais e vice Adyr Tourinho.
Além da presidência e vice, o voto definirá os 50 conselheiros efetivos e 50 suplentes do Conselho Deliberativo para mandato de três anos.
Veja aqui as principais propostas de cada candidato ➡️ Eleições Fluminense: o que defendem Ademar Arrais e Mattheus Montenegro nos principais temas do clube
