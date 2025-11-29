Nonato revela segredo de Zubeldía em Fluminense x São Paulo: 'Isso foi determinante'

A goleada de 6 a 0 sobre o São Paulo, que garantiu o Fluminense na Libertadores de 2026, teve em campo um time com intensidade alta, marcação encaixada e execução perfeita do plano de jogo. E, segundo Nonato, nada disso aconteceu por acaso. O meia revelou que o principal diferencial da noite foi justamente o conhecimento profundo que Luiz Zubeldía tem do elenco tricolor.

— Quem vive o futebol sabe o quanto a gente se conhece a fundo no dia a dia, nos treinos. Por ele ter trabalhado com a maioria desses jogadores, acredito que conhecia bem de perto a característica de cada um. Isso foi muito importante e determinante na preparação, como a gente ia jogar, como ia pressionar, como ia atacar também. Ficou bem notória a forma como conseguimos encaixar a marcação e pressioná-los. Isso vem muito da estratégia de jogo do professor — disse Nonato.

A leitura do técnico, somada à intensidade apresentada durante toda a partida, permitiu que o Fluminense neutralizasse o rival desde o primeiro minuto e transformasse a noite em uma das atuações mais dominantes da temporada. Para Nonato, o encaixe da marcação evidenciou como o plano foi executado com precisão. O jogador falou também sobre a renovação com o Tricolor.

— Desde que cheguei aqui eu falo isso pras pessoas: é um lugar onde sempre me senti muito à vontade, muito bem. Talvez eu tenha vivido os melhores anos da minha carreira aqui. Ter essa oportunidade de retornar e agora ficar em definitivo é algo muito especial. Até me perguntaram no último jogo se eu já tinha definido minha situação. Eu não menti, não estava totalmente definida. No futebol a gente acredita quando está tudo certo, a gente tem que manter os pés no chão. Mas estou muito feliz pela confiança que eles têm em mim. Tento retribuir da melhor forma dentro de campo, me dedicando dia a dia nos treinamentos. Estamos adaptados ao Rio de Janeiro, então espero que seja uma ótima etapa da minha carreira.

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

