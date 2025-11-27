Fluminense tem noite de destaque e massacra o São Paulo no Maracanã

Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe de Luís Zubeldía chega aos 58 pontos, assume a quinta colocação e confirma presença na fase preliminar da Copa Libertadores.



O São Paulo, por sua vez, vê o objetivo continental ficar mais distante. Estacionado nos 48 pontos e preso à oitava posição, o Tricolor Paulista se afasta ainda mais da disputa por uma vaga no G7.

Em números, a noite foi extremamente amarga para o time de Hernán Crespo. Esta foi a pior goleada do ano, e além disso, o pior resultado em um jogo contra o Fluminense. E justamente em um reencontro com o ex-treinador.

Como foi o jogo?

O confronto ganhou contornos de tensão logo no início. Com apenas sete minutos, o VAR chamou atenção da arbitragem após Alan Franco tentar defender uma bola dentro da área do São Paulo e surgir a suspeita de um toque de mão por parte do zagueiro. O árbitro Lucas Paulo Torezin revisou o lance no vídeo e decidiu marcar pênalti para o Fluminense. Canobbio assumiu a cobrança e, com calma, colocou a bola na rede, deixando a equipe carioca em vantagem.

O Fluminense seguiu na pressão. O São Paulo não conseguia pressionar, e logo viu o time carioca sair mais à frente ainda no placar. Aos 15 minutos, foi a vez de Martinelli. Pablo Maia errou o passe para Everaldo, que abriu para Canobbio. O uruguaio lançou forte para Samuel, que cruzou de carrinho. Everaldo cabeceou, a bola bateu em Ferraresi e sobrou para Martinelli finalizar. 2 a 0 para o Flu, de Luis Zubeldía.

Antes dos 30 minutos da etapa inicial, o Fluminense marcou de novo. Em uma partida em que o São Paulo parecia totalmente desconectado e sem reação, Nonato ampliou. O meia havia acabado de entrar no lugar de Hércules. No lance, Ferraresi errou um passe no meio, Serna e Nonato trocaram tabelas e o camisa 16 finalizou para o fundo da rede.

O primeiro tempo terminou neste ritmo. Domínio do Fluminense, falhas individuais do São Paulo e uma vantagem de três gols para o time de Zubeldía, que já estava garantido na Libertadores. Inclusive, só não foi mais porque o Flu perdeu algumas chances no final da primeira etapa, com duas chances claras desperdiçadas por Serna e Canobbio.

Fluminense dominou o primeiro tempo no Maracanã (Foto: AndrÃ© Fabiano/CÃ³digo 19/Gazeta Press)

Na volta do intervalo, Hernán Crespo promoveu algumas mudanças pontuais, pensando em aumentar o ritmo e a criação. Porém, o jogo seguia em uma pegada parecida. O Fluminense retrancou um pouco mais, com foco em segurar o resultado.

A goleada foi selada aos 24 minutos do segundo tempo. John Kennedy, que atravessava um período de seca e irregularidade, aproveitou a construção da jogada entre Lucho e Canobbio para marcar o quarto gol do Fluminense. Foi o segundo gol do atacante desde seu retorno ao clube.

Não parou por aí. Bastou poucos minutos para o quinto gol. Após achar um espaço na zaga e aproveitar um passe de Nonato, Canobbio marcou mais um golaço. O São Paulo, até então, não sabia nem como responder.

(Foto: Jorge Rodrigues/ Agif/Gazeta Press)

E virou passeio aos 41 do segundo tempo. Serna marcou o sexto do Fluminense, aumentando mais ainda a apatia do time de Hernán Crespo.

Foi a maior goleada sofrida pelo São Paulo no ano, que vive uma das fases mais delicadas. O Fluminense, por outro lado, dorme comemorando a vaga na Libertadores em 2026.

O que vem por aí?

O Fluminense volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 6 x 0 SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 36ª RODADA

📆 Data e horário: quinta-feira, 27 de novembro, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, São Paulo (SP)

🟨 Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🟨 Cartão amarelo: Cannobio

🟥 Cartão vermelho:

⚽Gols: Cannobio (1-0), Martinelli (2-0), Nonato (3-0), John Kennedy (4-0), Canobbio (5-0), Serna (6-0)

⚽ Escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía):

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Nonato) e Acosta (Ganso); Canobbio (Soteldo), Serna e Everaldo (John Kennedy).

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo):

Young; Ferraresi, Alan Franco e Luiz Gustavo; Maik (Toloi), Pablo Maia (Alisson), Marcos Antônio, Bobadilla e Lucca (Paulinho); Rigoni e Tapia (Nicolas).