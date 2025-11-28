Fluminense garante vaga na Libertadores 2026

O Fluminense garantiu presença na Libertadores de 2026 de forma contundente. Na noite desta quinta-feira, no Maracanã, o time de Luis Zubeldía aplicou 6 a 0 no São Paulo pela 36ª rodada do Brasileirão e assegurou matematicamente um lugar, no mínimo, na fase preliminar do torneio continental. Com o resultado, o Tricolor chegou a 58 pontos e não pode mais cair abaixo da sétima posição na tabela.

continua após a publicidade

➡️Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

A classificação recoloca o clube na competição depois de uma temporada fora e marca a 11ª participação da história — cinco delas somente nos últimos seis anos. O Flu disputou a Liberta em 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora voltará ao torneio em 2026. O ponto alto da trajetória é o título de 2023, conquistado sobre o Boca Juniors.

A goleada sobre o São Paulo coroou uma atuação dominante. O time abriu o placar cedo, ampliou ainda no primeiro tempo e transformou o jogo em um passeio na etapa final, em uma noite em que o adversário pouco reagiu. A vitória também reforça o momento sólido da equipe no Maracanã sob comando de Zubeldía: são oito vitórias seguidas como mandante e apenas um gol sofrido — de pênalti.

continua após a publicidade

Apesar do foco declarado na Copa do Brasil, onde fará a semifinal contra o Vasco nos dias 11 e 14 de dezembro, também no Maracanã, o Fluminense mantém ambições no Brasileirão. O objetivo agora é tentar encerrar o campeonato dentro do G-5, o que garantiria uma vaga direta na fase de grupos e evitaria os mata-matas prévios de fevereiro.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).