Fluminense ganha reforço de peso em goleada contra o São Paulo

O Fluminense ganhou um nome importante para a sequência decisiva da temporada: Paulo Henrique Ganso. Depois de mais de dois meses fora, o camisa 10 voltou a entrar em campo na goleada por 6 a 0 sobre o São Paulo e fez sua estreia sob o comando de Luis Zubeldía. O meia participou diretamente do sexto gol e tocou na bola seis vezes na construção da jogada antes de Serna finalizar.

continua após a publicidade

➡️Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

Ganso não atuava desde setembro e ainda não havia disputado nenhum minuto com Zubeldía. Agora, recuperado, passa a ser uma peça considerada estratégica para as últimas partidas do Brasileirão e para a disputa das semifinais da Copa do Brasil. Após a vitória, Zubeldía detalhou como pretende encaixar o camisa 10 no modelo de jogo do Fluminense e destacou a versatilidade do meia dentro da estrutura tática:

— O Ganso deveria ser o terceiro homem nessa zona mais centralizada. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de jogador como o Ganso costuma encontrar espaço não só por dentro. Às vezes, não me surpreenderia que ele se apoie mais de um lado e acabe ficando perto da linha, deixando que o resto ocupe o espaço que ele deixou, e que ele seja uma alternativa de toque curto ou uma saída por fora. Mas, rapidamente, eu diria que ele seria esse terceiro homem. Ele pode ser entre um 2 e um 3 nessa zona centralizada, sem perder de vista o que acabei de mencionar: ele é um jogador que, se não encontra o espaço ali. Ele começa a se deslocar para o corredor, para encontrar o movimento do companheiro ali. Ou também, como um falso 9, pode baixar e formar um losango com outros três volantes. Mas isso é o tempo que vai dizer. Por agora, eu me contento em tê-lo à disposição. Depois verei qual é a melhor função ou o melhor papel que posso dar a ele dentro do time.

continua após a publicidade

A volta do camisa 10 ocorre justamente no momento em que o Fluminense confirma vaga na Libertadores e busca, nas últimas duas rodadas, chegar ao G-5 para garantir presença direta na fase de grupos. Além disso, Zubeldía terá o meia disponível para os dois jogos das semifinais da Copa do Brasil contra o Vasco, em dezembro.

Além da força no campo e bola, Ganso é um peso positivo também em diversos outros aspectos. Na partida contra o São Paulo, o camisa 10 foi ovacionado pela torcida antes mesmo de entrar. O jogador é um dos grandes ídolos desse elenco. O meia é também uma liderança dentro do grupo, agregando confiança e experiência para os momentos decisivos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).