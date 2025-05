O Fluminense enfrenta o Vasco neste sábado (24), no Maracanã, pela 10ª rodada do Brasileirão. Junto com a rivalidade, entra em campo um tabu importante a favor do Tricolor, que não perde em seu estádio para o Cruz-Maltino há mais de seis anos. Além disso, marca o reencontro com Fernando Diniz, "freguês" do clube que fez história.

As equipes estão em momentos semelhantes na temporada. Após a troca de treinadores, melhoraram em desempenho e passaram a apresentar resultados melhores, mas ainda buscam objetivos diferentes no Campeonato Brasileiro. Em sétimo na tabela, os comandos de Renato Gaúcho têm 14 pontos e buscam manter-se próximos do G-6. Já o time de Diniz está em 13º, com 10, e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Retrospecto recente favorável ao Fluminense

A última derrota do Fluminense para o Vasco no Maracanã foi em fevereiro de 2019, pela final da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca. Desde então, foram quatro vitórias e quatro empates jogando em casa. No retrospecto geral, ganhou mais duas vezes, sendo uma no Mané Garrincha e outra em São Januário.

Num recorte dos últimos cinco anos, o Tricolor possui ampla vantagem, tendo vencido seis do 12 jogos disputados, perdendo apenas dois e empatando quatro. O artilheiro do confronto é Germán Cano, com seis gols marcados - quatro pelo Flu e dois pelo rival.

Germán Cano comemora seu gol contra o Vasco (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Diniz é "freguês" do Fluminense

Contratado pelo Vasco há menos de um mês, Fernando Diniz reencontratará seu ex-clube pela segunda vez neste sábado desde que deixou o Flu em 2024. O treinador defendeu o Tricolor entre 2022 e 2024, sendo campeão Carioca, da Libertadores e da Recopa Sul-Americana.

Foram cinco confrontos contra o clube enquanto comandava São Paulo, Santos e Cruzeiro, e um pelo Athletico-PR, em 2018. Destes, venceu dois e foi derrotado em quatro. Antes de chegar ao Fluminense, perdeu por 2 a 0 com o Furacão. Após a primeira passagem por Laranjeiras, em 2019, reencontrou o clube em três ocasiões com o Tricolor Paulista: na primeira, no mesmo ano, perdeu por 2 a 0, com gols de Marcos Paulo e Digão; em 2020 venceu duas vezes, por 3 a 1 e 2 a 1.

Pelo Santos, no Brasileirão de 2021, perdeu por 1 a 0, com gol de Nenê. Em 2024, ano em que encerrou o segundo ciclo no Flu, foi para o Cruzeiro e perdeu por 1 a 0, com gol de Jhon Arias