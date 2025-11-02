Samuel Xavier reconhece queda de desempenho do Flu e cobra 'virada de chave'

Depois da derrota do Fluminense para o Ceará pela 31ª rodada do Brasileirão, o sentimento foi de frustração tanto da parte de Zubeldía, como por parte de Samuel Xavier. Uma das vozes do elenco, o lateral falou com a imprensa na zona mista mesmo sem ter entrado em campo.

O Flu jogou mal e ainda teve uma expulsão no segundo tempo, quando Ignácio fez falta na entrada da área. O revés se soma aos nove que já teve nesse Campeonato Brasileiro fora de casa, que se contrapõe ao grande aproveitamento que tem no Maracanã.

➡️ 'Não fizemos nada bem', avalia Zubeldía após derrota para o Ceará

— Acho que nossa equipe não pode fazer um jogo como fez e vem fazendo fora de casa. Com os objetivos que nós temos, de chegar na parte de cima, avançar e brigar pela Libertadores, não pode ficar oscilando. Uma equipe que quer conquitar grandes coisas tem que manter as atuações independente de ser mandante ou vistante. Não foi um jogo bom da nossa equipe, mas temos que virar a chave o mais rápido possível para fazer um bom jogo contra o Mirassol — disse Samuel Xavier.

Diferente do que fazia Renato Gaúcho, que rodava o elenco com frequência e pouco repetia escalações, Zubeldía mantém um time titular e mexe pouco nas peças, apenas quando há necessidade, como contra o Ceará.

➡️ Fluminense vê rivais pelo G-7 mais próximos na tabela após derrota para o Ceará

Nessa partida, o Flu teve diversos desfalques. Lucho Acosta e Bernal estavam suspensos, Cano, Ganso e Riquelme ficaram no Rio de Janeiro em tratamento de lesões. Thiago Silva, capitão e referência defensiva, foi poupado. O lateral-direito comentou as diferenças e reforçou a importância do elenco.

— A gente sabe que por mais que não estejamos em outra competição, o Brasileirão, com jogos quarta e domingo, tem sido desgastante. Todo mundo tem essa dificuldade. A gente ve as equipes que fazem essas mudanças, a própria equipe do Ceará que foi diferente no Maracanã. Independente de quem joga, estamos vestindo a camisa do Fluminense e temos que fazer grandes jogos. Temos um bom elenco e temos que manter o desempenho em casa e fora — concluiu.

O próximo compromisso do Fluminense pelo Brasileirão é na próxima quinta-feira (6), contra o Mirassol, no Maracanã. O Tricolor tem 47 pontos e está em sétimo lugar.

