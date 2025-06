Globo terá ídolos de clubes brasileiros para transmissão do Mundial

Os canais Globo preparam uma sequência de novidades para a cobertura do novo Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo sábado (14). Além de narradores, comentaristas e repórteres, ex-jogadores que fizeram história nos clubes brasileiros, presentes no torneio, também vão marcar presença nas transmissões das partidas.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os ídolos foram selecionados em uma base criteriosa pela produção da emissora. Pelo lado do Botafogo, o uruguaio Loco Abreu foi o escolhido para ser embaixador do clube alvinegro. No Flamengo, o lateral-direito Rafinha. No Fluminense, Washington "Coração Valente". E fechando a lista, o representante do Palmeiras é o ex-centroavante Evair.

Além deles, durante o torneio, o ex-atacante Rafael Sobis, que venceu o Brasileirão de 2012 com o Fluminense, participa todos os domingos do 'Fechamento sportv'. Ele será parceiro de programa dos também ex-jogadores Denílson e Felipe Melo, além dos jornalistas Andre Rizek e Eric Faria.

continua após a publicidade

➡️ Ausência de ex-Flamengo na Seleção Brasileira de Ancelotti divide opiniões na web

Mundial de Clubes

A primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, neste formato com 32 clubes na disputa, divididos em oito grupos com quatro times, começa a partir de 14 de junho. Os canais sportv mostram todos os 63 confrontos do torneio, que acontece nos Estados Unidos até 13 de julho.