No fim de semana, o fator divino não esteve do lado do Fluminense pela segunda vez consecutiva. E a equipe não se pode dar ao luxo de contar com a sorte em todos os momentos. Com a expulsão de Martinelli aos 40 minutos de jogo, o Cuiabá pressionou e derrotou os cariocas por 3 a 0 de forma merecida.