Cinco lances que marcaram o jogo



DE NOVO? Pela segunda partida consecutiva, o Fluminense teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo. Martinelli levou dois cartões amarelos e deixou o Tricolor com um a menos antes do intervalo. Na última quarta, havia sido Samuel Xavier contra o Inter.



MILAGRE! O Cuiabá esteve perto de abrir o placar no fim do primeiro tempo, mas Pedro Rangel salvou o Fluminense de forma milagrosa. O goleiro fez uma defesaça em cabeceio de Deyverson e manteve o zero no placar antes do intervalo.



ASSIM NÃO! O primeiro gol do Cuiabá surgiu após uma bobeira da defesa do Fluminense. Diogo Barbosa errou passe para David Braz e a bola sobrou para Ronald cruzar para Clayson abrir o placar.



GOLAÇO IMPROVÁVEL! O segundo gol foi uma pintura. E de zagueiro. Alan Empereur acertou um sem-pulo no ângulo de Pedro Rangel e balançou as redes.



FIM DO JEJUM! Antes de encarar o Fluminense, a fase do Cuiabá não era nada boa. O clube do Mato Grosso vinha de cinco derrotas e um empate no Brasileirão...