Na quinta-feira (5), o elenco retorna ao Rio de Janeiro para dar início a preparação para o clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O time irá treinar no CT Carlos Castilho na sexta-feira (6) e no sábado (7) e encara o líder do Brasileirão no domingo, às 16h (horário de Brasília), no Maracanã.