Fluminense apresenta nova camisa branca para temporada 2025

O Fluminense e a Umbro apresentaram na manhã desta quarta-feira (7) o novo segundo uniforme para o restante da temporada. A camisa será utilizada pela primeira vez no próximo domingo (11), quando a equipe tricolor enfrenta o Atlético-MG pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O novo uniforme segue a tradição da camisa dois, de cor branca, e conta com uma estética mais refinada. O modelo traz uma gola mais robusta em formato “V”, com bordados em verde e grená.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Veja o novo uniforme do Fluminense

Para este lançamento, o Fluminense abriu um “resgate surpresa” no Programa de Experiências do Sócio Futebol. Por quatro mil pontos, um sócio foi ao CT Carlos Castilho na manhã desta terça-feira (06/05) sem saber o que aconteceria. Lá, Phablo Lucas Petersen, que conseguiu efetuar o resgate, conheceu alguns de seus ídolos e fez parte das fotos oficiais de lançamento da nova camisa ao lado de PH Ganso, Jhon Arias e Martinelli.

- No uniforme dois deste ano decidimos trazer um modelo com estética minimalista, mas sem deixar de exibir detalhes clássicos e mais refinados, unindo tradição à modernidade. O resultado final da produção foi uma linda camisa, que certamente será muito usada pelos torcedores do Flu não só nos estádios, mas em diversos momentos diferentes - pontua Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro.

A pré-venda da nova camisa terá início na próxima sexta-feira (09/05), nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Rio e fora do Estado e nos sites do clube e fornecedora de material.

