Fluminense estreia novo uniforme contra o Atlético-MG

O Fluminense já tem data para estrear o novo uniforme reserva desta temporada. A armadura branca do Tricolor será usada pela primeira vez diante do Atlético-MG no próximo domingo (11), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada do Brasileirão.

O lançamento oficial da segunda camisa do Flu acontece nesta quarta-feira (7), e as vendas se iniciam na sexta-feira (9), conforme publicado primeiramente pelo portal "Ge" e confirmado pelo Lance!.

A nova camisa será predominantemente branca, com faixa verde com desenhos e frases nas laterais. A peça tem ainda gola em "V" e detalhes quadriculados verdes e grenás nas mangas e na gola.

O segundo uniforme do Fluminense será utilizado no Mundial de Clubes e passou por aprovação do Conselho Deliberativo no fim de abril. Por conta do torneio, a Umbro antecipou a aprovação e lançamento dos modelos.

Fluminense no Brasileirão

O Tricolor ocupa a quinta colocação do Campeonato Brasileiro com 13 pontos após sete rodadas disputadas e vem de vitória sobre o Sport por 2 a 1 . De roupa nova, a equipe encara o Atlético-MG, 10º colocado, com nove pontos.

