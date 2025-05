O técnico Renato Gaúcho não estará com a delegação do Fluminense para a partida contra o San José, em La Paz, na Bolívia, pela Sul-Americana, na próxima quinta-feira (8). Ele permanecerá no Rio de Janeiro por orientação médica, por conta da altitude de 3.637 metros da capital boliviana.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa. Quando ainda treinava o Grêmio, o treinador passou por procedimento de ablação cardíaca, que consiste em cauterizar áreas do coração que estão causando a arritmia. Assim, Renato será preservado da viagem à Bolívia. O estádio Hernando Siles é o sexto estádio com maior altitude na América do Sul.

No Rio de Janeiro, o comandante tricolor conduzirá as atividades da equipe principal. Assim como no duelo com o Unión Española, no Chile, o Fluminense não terá os titulares para o confronto com o San José.

Desta forma, o Flu entrará em campo com reservas e jovens da categoria de base, mais uma vez sob o comando do auxiliar Alexandre Mendes. No jogo no Maracanã, o Tricolor goleou o San José por 5 a 0, com dois de Everaldo, dois de Cano e um de Serna.

