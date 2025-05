O Fluminense entra em campo diante do San José, em La Paz, na Bolívia, com chances de classificação antecipada na Sul-Americana. Líder do grupo F com sete pontos somados em três jogos, o Tricolor pode garantir vaga ao mata-mata já nesta quarta rodada, a depender de outros resultados.

Na Sula, o primeiro colocado de cada chave vai direito às oitavas de final, enquanto os times que ficam em segundo disputam playoffs contra equipes vindas da Libertadores. O Flu não pode assegurar a liderança já nesta semana, mas sim uma das duas melhores campanhas do grupo.

Cenários em que o Fluminense garante vaga ao mata-mata

A conta é simples: se o Fluminense triunfar em La Paz e o Unión Española não vencer o Once Caldas, o Tricolor está garantido pelo menos nos playoffs da Sul-Americana. Isso porque, nesse cenário, o Flu chegaria a dez pontos, enquanto os chilenos - atualmente com dois pontos - não conseguiriam alcançar os brasileiros.

Mesmo se conseguir a vaga ao mata-mata nesta rodada, o Fluminense seguirá com interesses na fase de grupos da Sula. Em caso de vitória na Bolívia, a equipe comandada por Renato Gaúcho seguirá lutando pela liderança da chave. Contudo, bastará um triunfo sobre o Once Caldas na última rodada, no dia 29 de maio, no Maracanã, para assegurar o primeiro lugar do grupo F e a classificação às oitavas de final.

