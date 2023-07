Marlon foi lançado aos profissionais do Flu em 2014, em duelo contra o São Paulo, vencido por 5 a 2 pelos cariocas. Com a camisa do clube, disputou 71 jogos, com uma assistência no período. Em 2016, foi emprestado à equipe B do Barcelona, e no ano seguinte, comprado em definitivo pelos catalães por cerca de 5 milhões de euros.