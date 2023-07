O nome de Ramón Díaz era tratado como prioridade, enquanto Gustavo Alfaro, que comandou o Equador na Copa do Mundo, era visto como uma espécie de Plano B no Cruz-Maltino.



No Brasil, Ramón Díaz teve uma passagem relâmpago pelo Botafogo em 2020. O argentino chegou a ser apresentado, mas não conseguiu comandar o Glorioso devido a um problema de saúde.