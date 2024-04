Foto: Diuvlgação / Fluminense







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/04/2024 - 15:39 • São Paulo (SP)

O Fluminense anunciou a Superbet como nova patrocinadora máster do clube. A casa de apostas irá substituir a Betano, que ocupou o principal espaço do uniforme da equipe nos últimos anos. O acordo será válido por três temporadas e prevê o pagamento de R$ 52 milhões por ano.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

- A chegada da Superbet como nossa parceira passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muitas glórias, que passou por um processo de resgate de credibilidade alcançado por uma filosofia de trabalho que também trouxe como resultado grandes títulos. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet construam uma bela história, dando continuidade ao caminho de vitórias e conquistas - declarou o presidente Mário Bittencourt

➡️No Lance! Betting, você pode levar mais de R$124 se Corinthians e Nacional balançarem as redes

A estreia da patrocinadora na camisa será na partida contra o Colo-Colo, do Chile, no dia 9 de abril, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

- Para nós da Superbet é um prazer e uma honra nos unir a um clube centenário e de glórias mil como o Fluminense. Vamos em busca de novas super temporadas, tendo a certeza de que juntos faremos história - afirmou Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

(Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

💰 Os maiores patrocínios máster do Brasil



O dono do maior acordo de patrocínio máster é o Corinthians, que fechou com a casa de apostas VaideBet por R$ 370 milhões em três anos. Serão R$ 120 milhões anuais e R$ 10 milhões em luvas.



1. Corinthians - Vai de Bet (R$ 120 milhões)

2. Flamengo - Pixbet (R$ 85 milhões)

3. Palmeiras - Crefisa (R$ 81 milhões)

4. São Paulo - SuperBet (R$ 52 milhões)

4. Fluminense - SuperBet (R$ 52 milhões)

6. Grêmio - Banrisul (R$ 30 milhões)

6. Internacional - Banrisul (R$ 30 milhões)

8. Santos - Blaze (R$ 28 milhões)*

9. Botafogo - PariMatch (R$ 27 milhões)

10. Cruzeiro - Betfair (R$ 25 milhões)



* Nota: O Santos renegociou recentemente o seu contrato com a Blaze. O vínculo de dois anos vai render um total de R$ 55,4 milhões ao clube - uma média de R$ 27,7 milhões.

➡️ Veja tabela com datas, horários dos jogos da Libertadores