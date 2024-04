Fluminense torce para ter retorno de titulares na próxima partida da Libertadores

Cano e Ganso podem voltar a jogar nesta terça-feira (9) (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense contou com oito desfalques na estreia da Libertadores. Germán Cano e Ganso foram as principais ausências. Agora, a dupla vive a expectativa de voltarem a campo contra o Colo-Colo.

Esta é a segunda vez que Cano se lesiona desde que chegou ao futebol brasileiro. O argentino chegou a treinar com o grupo, mas o Fluminense escolheu por preservar o atacante da viagem a Lima.

Ganso sentiu dores na panturrilha antes do Fla-Flu. O meia seguiu com o incômodo neste período sem jogos e, com isso, a comissão técnica optou por também preservá-lo no confronto no Peru.

Germán Cano e Ganso foram entregues à transição uma semana após a semifinal do Carioca. Ambos se lesionaram antes da partida de volta contra o Flamnego, pela semifinal do Carioca.

Foi o mesmo caso de Samuel Xavier e Douglas Costa. Porém, estes voltaram a jogar já contra o Alianza Lima.

Diniz pode contar com retorno de titulares contra o Colo-Colo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

O Fluminense volta a jogar uma partida de Libertadores após o título, no Maracanã, nesta terça-feira (9). A bola rola às 21h.