Melhor jogador, decepção, reforços… Torcedores opinam sobre início de 2024 do Fluminense

Eliminado nas semifinais do Campeonato Carioca e campeão da Recopa, o Fluminense encerra o primeiro ciclo de 2024 com um desempenho mediano. Após sair de 2023 com títulos, o Tricolor dá sinais preocupantes de acomodação aos seus torcedores.

No canal de WhatsApp do Lance! do Fluminense, os fãs puderam fazer um balanço sobre o trabalho que vem sendo feito nesse início de ano. Os inscritos definiram o melhor jogador, a decepção, onde a equipe precisa melhorar e muito mais.

MELHOR JOGADOR

Com cerca de 85% dos votos, Arias foi eleito o melhor jogador do Fluminense na temporada nesse início de 2024. O atacante foi um dos jogadores mais produtivos do Tricolor na temporada, colaborando com gols, assistências e jogadas de efeito.

Na segunda colocação, Cano ficou com 9,71% dos votos dos torcedores, enquanto André ficou com a terceira colocação.

DECEPÇÃO

Segundo os tricolores, Ganso é a grande decepção do clube em 2024 com 57% dos votos. O camisa 10 não conseguiu desempenhar seu bom futebol e esteve aquém das últimas temporadas.

Na vice-liderança, Cano ficou com apenas 29,98% dos votos enquanto Marcelo foi o menos escolhido.

O QUE PRECISA MELHORAR?

Com 62,37% dos votos, os fãs elegem que o planejamento para o ano precisa melhorar. Nos próximos meses, a equipe tem compromissos pela Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil.Na segunda colocação, o elenco foi o segundo escolhido.

POSIÇÃO QUE PRECISA DE REFORÇOS

Os Tricolores decidiram que o clube precisa reforçar a zaga com 72% dos votos. Em 2024, o Fluminense contratou apenas Antônio Carlos para compor a defesa

Na sequência, os fãs pediram reforços para as laterais, meias e atacantes, respectivamente.

FERNANDO DINIZ

Campeão da América, Fernando Diniz tem moral de sobra com os Tricolores. Com 76% dos votos, o treinador é muito bem avaliado dentre os torcedores, embora uma parte menos acredita que o treinador precisa de mais tempo para desenvolver seu trabalho.

O QUE ACHA DO FLUMINENSE ATÉ AGORA?

Após um 2024 mágico, o desempenho e os resultados do Fluminense na temporada são considerados dentro do esperado para 56% dos votantes. Com resultados medianos, os tricolores já esperavam resultados mais acomodados neste início de ano.