Jornalistas paraguaios analisam Rubén Lezcano, novo reforço do Fluminense

Próximo de ser anunciado como novo reforço do Fluminense, Rubén Lezcano chama a atenção por conta de seus números na temporada. O jovem meia de 21 anos vem sendo um dos principais destaques do Libertad, que lidera o Campeonato Paraguaio.

O Lance! buscou diversos jornalistas paraguaios para comentar sobre uma das maiores promessas do futebol local. A contratação de Lezcano pelo Fluminense foi muito elogiada e o estilo de jogo do meia foi destrinchado pelos analistas.

Dentre as diversas opiniões, Lezcano pode ser resumido como um jogador muito versátil, atuando tanto quanto um meia, mas também pelos lados do campo. Victor Sostoa, da Arriba Mix 90,1 FM, explicou como o jovem pode contribuir para o Fluminense de Mano Menezes.

- Lezcano é um jogador muito versátil da metade para frente do campo. Pode jogar de ponta pelos dois lados (rende melhor começando pela direita). Joga como um segundo meia ou um segundo atacante, mas também como um armador. É inteligente para jogar atrás das linhas de volantes dos rivais. Tem boa condução de bola, possui jogo associativo e desequilibra no um contra um.

Dario Lopez, da Radio Uno 650 AM, também reforçou o poder de desequilíbrio de Lezcano, mas também ressaltou que o atleta gosta de pisar na área e finalizar em direção ao gol. Não é por acaso que o atleta iniciou o ano de 2025 com três gols e quatro assistências em apenas seis jogos pelo Libertad, no Apertura do Campeonato Paraguaio.

Apesar dos 21 anos, Juan Coronel, da Nación Media, vê com grande potencial a chance de Lezcano deixar o Fluminense para a Europa em algum momento, além de defender a seleção paraguaia. O jornalista também revela a relação do jovem com o futsal, mas atenta para uma fragilidade.

- Tem uma boa finalização e sangue frio nos pênaltis. Por ter jogado futebol de salão na sua juventude, pede muito a bola e resolve em espaços curtos. Mas ele tem dificuldades na marcação - o que é reforçado por Victor Sostoa, que afirmou que o jogador possui dificuldade em jogar sem a bola.

Dentre os torcedores, Lezcano também desperta a euforia e o sonho por ser um substituto a Ganso no Fluminense no futuro. Enquanto Sostoa faz ressalvas e diz que não há ninguém como o camisa 10 do Tricolor, Edgard Cantero, do Pelota Tata, reforça o fato de que ambos possuem características de jogo diferentes.

- Possuem características diferentes, embora atuem na mesma função. Ganso é lírico, tem um mapa na cabeça extraordinário. Lezcano é mais de movimento, arranque e drible para ajudar a equipe.

Apesar da negociação estar bem encaminhada, o Fluminense aguarda a chegada de Lezcano no Brasil para assinar seu contrato, nesta sexta-feira (28). O meia chega para compor o elenco e vive a expectativa por ser uma peça chave na construção do futuro do clube.