Águia de Marabá x Fluminense tem local definido, pela Copa do Brasil

O confronto entre Águia de Marabá e Fluminense acontecerá no Estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor estreia na competição na quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A decisão não agradou o Águia de Marabá, que entrará com uma ação junto ao Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD). Segundo o clube do Pará, a mudança foi tomada de forma unilateral pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Sem poder receber o Fluminense pela Copa do Brasil em Marabá por conta das questões referentes a capacidade dos estádios na cidade, o Águia tinha o desejo de levar a partida para o Rosenão, em Parauapebas. No entanto, a entidade máxima do futebol nacional decidiu levar o duelo para a capital.

continua após a publicidade

Na última edição da Copa do Brasil, o Águia de Marabá recebeu Coritiba e Capital no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá, assim como aconteceu em 2023 contra Botafogo-PB e Goiás. Somente na terceira fase contra São Paulo, em 2024, e Fortaleza, em 2023, a equipe precisou atuar no Mangueirão.

Fluminense na Copa do Brasil 2024

Na última edição da Copa do Brasil, o Fluminense foi eliminado pelo Juventude, nas oitavas de final, mas o Tricolor acredita em uma participação melhor em 2025. Diante do Águia de Marabá, o Time de Guerreiros não contará com Ganso, enquanto Thiago Silva é dúvida.

continua após a publicidade

Estádio Mangueirão

Recentemente, o Estádio Mangueirão foi palco da final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Botafogo, em que o Rubro-Negro derrotou o Alvinegro por 3 a 1 e saiu com o título. Em menos de um mês, o local recebe o Fluminense, mais um grande clube, do Rio de Janeiro, pela Copa do Brasil.