Autor do gol da virada do Fluminense, o lateral-direito Guga era só sorrisos nas entrevistas após o clássico com o Vasco, na noite desse sábado (24), no Maracanã. O jogador marcou o gol da vitória já na reta final da partida, e aproveitou para ironizar a comemoração do atacante vascaíno Rayan, que no primeiro tempo comemorou o gol do companheiro João Victor, que abriu o marcador, fazendo um sinal de "C" para a torcida tricolor.

O sinal Rayan foi em alusão ao ano em que o Fluminense disputou a Série C nacional, mas Guga disse que o atacante do Vasco previu que seria o lateral tricolor quem acabaria fazendo o gol da virada.

— Vou até agradecer a ele por ter feito o “C” de Cláudio com a nossa torcida. Ele já estava avisando que ia ser com gol meu — disse Guga, cujo nome de batismo é Cláudio Rodrigues Gomes.

Guga puxou reclamação do Fluminense contra comemoração

Naquela comemoração de Rayan, foi Guga quem primeiro foi reclamar com o atacante vascaíno e, depois, com o árbitro da partida.

— Por onde eu passei eu sempre fui muito leal à instituição que eu estava representando, e aqui não é diferente. Ali eu me senti como um torcedor desrespeitado pelo jogador do Vasco — explicou o lateral do Fluminense.

— Ele (Rayan) tem total liberdade de extravasar, de comemorar o gol, e claro que ele vai falar que já estava ali, não tinha como comemorar com a torcida dele. Mas ele podia ser mais respeitoso com a nossa instituição. Mas é um menino, tem muito a amadurecer. Ele vai ver que a provocação é válida, mas acho que tem que haver respeito — concluiu Guga.

