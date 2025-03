Fluminense acerta renovações e reforço nas categorias de base

Ao longo da última semana, o Fluminense renovou contrato com atletas da base, bem como acertou um novo reforço para Xerém. O goleiro Antonio Carlos teve seu contrato renovado, enquanto o volante Peter assinou seu primeiro contrato profissional com o clube e Daniel Ribeiro foi foi anunciado para o sub-17.

Conheça o perfil dos Moleques de Xerém

Antônio Carlos treinando com o sub-20 do Fluminense em Xerém. (Foto: Leonardo Brasil/FFC)

Começando pelo mais velho, o goleiro Antônio Carlos, que teve seu contrato renovado até o fim de janeiro de 2027. Com 18 anos, o arqueiro do sub-20 é natural de Rio Branco-AC e chegou em Xerém em 2022, quando tinha apenas 15 anos. Disputou as duas últimas edições da Copinha pelo Fluminense e conquistou títulos importantes, como o Torneio Leonel Sànchez Lineros-CHI Sub-18 de 2024.

Outro atleta dessa leva de renovações é o volante Peter, de 16 anos, que assinou seu primeiro contrato profissional com o clube, firmando vínculo até o fim de janeiro de 2028. Cria do futsal, iniciou sua carreira no futsal do tricolor em 2017, quando possuia apena oito anos. Hoje no sub-17 do Fluminense, foi titular na conquista invicta da Copa Olaria Sub-16 de 2024 e acumula convocações para as seleções brasileiras de base.

A novidade é o lateral esquerdo Daniel Ribeiro, que chega por empréstimo do Hercílio Luz-SC com vínculo até o final de janeiro de 2026. Natural de Belo Horizonte, o jogador de 17 anos está acostumado a treinar com categorias acima da sua, tendo disputado a Copinha pelo clube catarinense neste ano.

Próximos jogos

O time sub-20 do Fluminense estreou com vitória sobre o Atlético-MG no Brasileirão da categoria e agora volta as atenções para a Copa Rio. Os comandados de Romulo Rodriguez encaram o Resende neste sábado (15), às 10h30, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.