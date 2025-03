Flamengo e Fluminense decidem o título do Carioca de 2025 neste domingo (16), no Maracanã. No primeiro tempo de domínio rubro-negro, Fábio, goleiro tricolor, chamou atenção pelas defesas difíceis, mas também pela insegura que não lhe é comum. No jogo de ida, embora tenha feito uma grande defesa em chute desviado de Arrascaeta, Fabio falhou no primeiro gol.

No jogo da volta, o roteiro segue parecido, mas sem deixar sua meta ser vazada. Em lance aos 24 minutos do primeiro tempo, Fábio tentou driblar Plata dentro da área, mas o atacante roubou a bola e só não marcou por conta da recuperação do goleiro. Em outro momento, tinha a bola sob controle, mas deixou escapar e fez a defesa em dois tempos. Veja o que os torcedores dizem sobre a atuação do arqueiro tricolor.