Torcedores do Flamengo se irritam com gols perdidos por Plata: ‘Sem acreditar’

O Flamengo teve várias chances claras de abrir o placar no primeiro tempo contra o Fluminense, neste domingo (16), na final do Cariocão. Duas delas foram de Gonzalo Plata, que parou no goleiro Fábio nas duas oportunidades. Nas redes, torcedores do Rubro-Negro ficaram na bronca com o equatoriano.

Na primeira grande chance, Plata roubou a bola de Fábio dentro da área, mas na hora de finalizar, o goleiro do Fluminense defendeu. Minutos depois, o atacante rubro-negro teve outra chance dentro da área, mas o arqueiro do Tricolor defendeu novamente. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.

Veja as reações nas redes sociais: