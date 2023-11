- Agora que estamos na final, estou um pouco mais aliviado. Saber que fiz a escolha certa de ficar aqui no Fluminense. Se eu tivesse que voltar no tempo, sem saber que estaria na final da Libertadores, faria a mesma escolha. Lugar que eu me sinto bem, onde me sinto feliz, e agora poder desfrutar deste momento. Chegar nessa grande final e saber que estamos com muita chance de conquistar esse título, com certeza um momento especial. Agora é focar apenas na final, apenas aqui no Fluminense. Essa grande possibilidade de fazer história aqui, com certeza está sendo para mim um momento muito feliz - disse o jogador.