Escalação do Fluminense: Mano Menezes coloca força máxima para final do Carioca

No jogo de ida da final do Campeonato Carioca, Mano Menezes opta por uma escalação com o que tem de melhor no Fluminense para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira (12). O Tricolor busca se vingar do Rubro-Negro, que foi responsável pela eliminação na semifinal do estadual em 2024.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Com isso, a escalação do Fluminense para encarar o Flamengo tem Fábio; Guga, Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Jhon Arias; Serna, Germán Cano e Canobbio. O zagueiro Manoel é a única ausência, uma vez que o zagueiro faz transição para os trabalhos com o grupo. Uma novidade é o retorno de Lima dentre os relacionados, uma vez que o meia se recuperou de dores na panturrilha esquerda.

No último final de semana, Mano Menezes poupou diversos atletas do Fluminense no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Volta Redonda. Com a classificação encaminhada por conta da goleada por 4 a 0 no jogo de ida, o treinador preservou o elenco de olho na final contra o Flamengo.

continua após a publicidade

A grande novidade no último fim de semana foi o retorno de Thiago Silva, que ficou afastado por um mês devido a uma lesão no calcanhar e atuou por 75 minutos pelo Fluminense. O objetivo era o defensor ganhar ritmo de jogo pensando na decisão do estadual.

Por outro lado, o Flamengo entra em campo com Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Plata e Luiz Araújo. O Rubro-Negro não conta com Danilo e Bruno Henrique para o primeiro jogo decisivo contra o Fluminense.

continua após a publicidade

No domingo (16), Fluminense e Flamengo decidem o título do Campeonato Carioca no jogo de volta da final, no Maracanã, às 16h (de Brasília).