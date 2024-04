Fábio, do Fluminense, se torna o jogador mais velho da história do Brasileirão

(Foto: FOTO DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/04/2024 - 21:43 • Rio de Janeiro (RJ)

Fábio, do Fluminense, se tornou o jogador mais velho a participar de uma partida do Brasileirão em toda história. Com 43 anos, 6 meses e 14 dias, o goleiro bateu o recorde que pertencia a Zé Roberto, ídolo de Palmeiras e Santos, ao entrar em campo na partida contra o Bragantino.

O ex-meio-campista e lateral-esquerdo fez sua última partida no Campeonato Brasileiro em 2017, com om 43 anos, 4 meses e 21 dias de idade. Fábio, por sua vez, já era o segundo da lista por ter entrado em campo na última rodada do Brasileirão do ano passado, contra o Grêmio. Agora, o goleiro do Fluminense ultrapassou Zé Roberto.

Fábio é também o jogador mais velho da história do Fluminense a atuar em partidas oficiais. Ele coseguiu a marca em 3 de fevereiro de 2022, na época com 41 anos e 120 dias, na partida entre Fluminense e Audax, pela terceira rodada da Taça Guanabara daquele ano.

Fábio durante Fluminese x Bragantino, pela primeira rodada do Brasileirão 2024 (Foto: FOTO DE LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)

Confira os jogadores velhos a atuar no Brasileirão:

1º) Fábio - Fluminense x Bragantino (2024): 43 anos, 6 meses e 14 dias;

2º) Zé Roberto - Palmeiras x Botafogo (2017): 43 anos, 4 meses e 21 dias;

3º) Rogério Ceni - São Paulo x Coritiba (2015): 42 anos, 9 meses, 3 dias;

4º) Fernando - Santo André x Internacional (2009): 42 anos, 7 meses, 28 dias;

5º) Fernando Prass - Ceará x Santos (2020): 42 anos, 0 meses, 18 dias.