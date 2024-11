Fluminense vence o Palmeiras e conquista o Brasileirão Sub-17

Fluminense vence o Palmeiras e é campeão do Brasileirão Sub-17 (Foto: Staff Images / CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 21:30 • São Paulo (SP)

Nesta sexta-feira (1º), o Fluminense venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), e conquistou o bicampeonato brasileiro Sub-17. Com o título, o Tricolor passa a ser o maior vencedor da principal competição da categoria no país, ao lado do Flamengo e do próprio Alviverde.

Primeiro tempo

Após um começo morno, as equipes se soltaram e começaram a criar boas oportunidades. O Palmeiras foi o primeiro a se lançar ao ataque e chegou com perigo aos 13 minutos com Antônio Marcos. A resposta do Fluminense não demorou a vir e foi com gol. Aos 21 minutos, Riquelme foi derrubado por Luis Fabiano dentro da área e o VAR foi acionado. Com o pênalti confirmado, Isaque converteu e deixou o time carioca na frente. O Verdão tentava o empate e deixava espaços, e o Flu aproveitou. Aos 37 minutos, Riquelme fez o segundo, mas o árbitro de vídeo viu um impedimento na jogada e o gol foi anulado. Depois de perder boas chances, os Moleques de Xerém ampliaram aos 49 minutos, com Wesley Natã.

Segundo tempo

Ao contrário do que foi o primeiro tempo, a segunda etapa foi de domínio do Palmeiras. Com a desvantagem no placar, o Verdão sufocou o Flu desde os primeiros instantes e conseguiu criar boas chances. No entanto, a falta de pontaria foi uma grande vilã do time, que não conseguiu diminuir o placar. Sem conseguir chegar ao gol, as Crias da Academia passaram a errar muito, e os Moleques de Xerém administraram o placar para ficar com o troféu.

A campanha

Classificado como vice-líder do Grupo B, somando 15 pontos, o Fluminense avançou ao mata-mata com quatro vitórias, três empates e duas derrotas, além de 19 gols pró e 14 contra. Os Moleques de Xerém passaram pelas quartas de final ao vencerem o Flamengo pelo placar agregado de 3 a 1 - 1 a 1, na Gávea, e 2 a 0, no Estádio Marcelo Vieira, em Xerém.

A última vaga na decisão veio com triunfo por 2 a 1 sobre o Santos após empate em 2 a 2 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A molecada levantou o troféu ao vencer a final única contra o Palmeiras, nesta sexta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), por 2 a 0. O centroavante Keven Samuel foi o artilheiro do clube na disputa, com sete gols, enquanto o meia Isaque foi o garçom, com quatro assistências.

Títulos do Fluminense Sub-17 em 2024

Com a conquista do Brasileirão, o Tricolor carioca chegou à dobradinha nacional, já que também arrematou a Copa do Brasil Sub-17, em maio deste ano, sobre o São Paulo.

Jogadores do Fluminense comemorando um gol sobre o Palmeiras (Foto: Staff Images / CBF)

✅ FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 x 2 FLUMINENSE

FINAL - CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-17

📆 Data e horário: sexta-feira, 1º de novembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, São Paulo

🥅 Gols: Isaque (27'/1ºT) e Wesley Natã (45+4'/1ºT) para o Fluminense

🟨 Cartões amarelos: Riquelme Felipe, do Fluminense; Luis Fabiano, Luis Pacheco, João Paulo, do Palmeiras

🟥 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES:

PALMEIRAS (Técnico: Gustavo Almeida)

Kauan Lima; Luis Saboia (João Gabriel), Luis Fabiano (Matheus), João Paulo, Luis Pacheco (Isaac); Luiz Santana (Felipe Goto), Juan Gabriel (Lucas Gabriel), Djhordney (Derick); Dourado, Erick Belé e Antônio Marcos.

FLUMINENSE (Técnico: Felipe Canavan)

Gustavo Félix; Kaio Borges, Gorgulho, Breno e Vagno (Arthrur Ryan); Wallace Davi e Gabriel Renan (Tauan); Isaque, Riquelme Felipe (Arthur Vinicius), Wesley Natã (Artur Henrique) e Keven Samuel.

Árbitro: Fernando Mendes (PR)

