A redação do Lance! opinou sobre a expulsão de Marcelo, que não enfrenta o Argentinos Juniors no duelo de volta das oitavas de final da Libertadores, em jogo que será disputado no Maracanã. Internamente, 50% das pessoas que participaram da votação acreditam que o cartão vermelho foi justo, enquanto outros 50% acreditam que a decisão tenha sido rigorosa demais.