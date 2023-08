Com um resultado adverso e com um jogador a menos em campo, voltar ao Rio de Janeiro com a desvantagem de um gol parecia até bom resultado. Mas a partida ganhou uma nova cara com a expulsão do goleiro Arias, do Argentinos Juniors, que obrigou o meia Heredia a ser improvisado no gol, uma vez que os "hermanos" já haviam feito as cinco substituições.