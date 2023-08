No fim do ano passado, o Fluminense renovou o contrato de André até 2026 e definiu uma cláusula de rescisão de contrato no valor de 40 milhões de euros (R$ 210 milhões) para se resguardar diante do interesse de outras equipes. E no início do ano, o presidente Mário Bittencourt havia feito um acordo com o jogador para garantir sua permanência naquele momento.