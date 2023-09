Em 45 minutos, Ganso participou muito pouco da fase ofensiva do Fluminense e talvez tenha sentido a falta de ritmo após quase um mês parado. Defensivamente, o camisa 10 foi crucial no lance em que Felipe Melo tropeça com a bola dentro da área, enquanto Enner Valencia aproveita o vacilo, mas o meia conseguiu interceptar um passe do equatoriano que poderia resultar em um gol do Internacional.