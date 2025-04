O Fluminense está escalado com força máxima para enfrentar o Santos, neste domingo (13), pelo Brasileirão, no Maracanã. Sem novidades, Renato Gaúcho repetiu o time titular que entrou em campo contra o Bragantino.

Depois de poupar pela Sul-Americana na quinta-feira (10), contra o GV San José, Renato comentou na coletiva que optou pelo time alternativo por conta da sequência de jogos e que iria com o que tem de melhor diante do Peixe. Na goleada sobre o time boliviano, Thiago Silva, Arias, Martinelli, Canobbio e Freytes não foram relacionados e Renê ficou no banco de reservas, dando lugar à Léo Jance, da base.

Assim, o time que entra em campo pela terceira rodada do Brasileirão é formado por: Fábio; Renê, Freytes, Thiago Silva e Samuel Xavier; Hércules, Martinelli e Lima; Canobbio, Arias e Cano. Titular na última partida, o lateral esquerdo de Xerém está à dispoção de Renato Gaúcho. O meia Nonato não foi relacionado por força contratual, já que está emprestado pelo Santos.

Léo Jance em campo pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

No departamento médico, Guga (coxa esquerda) Isaque (joelho direito), Riquelme (joelho esquerdo) e Otávio (tendão de aquiles direito) seguem em recuperação após as respectivas lesões. O lateral Fuentes, que teve lesão na coxa esquerda, está em transição para os treinos com o grupo.

Escalação do Santos

Com Neymar na reserva, o treinador Caixinha escalou o Santos com Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Ainda sem vencer no Brasileirão, o time entra em campo pressionado e com o treinador bastante contestado. Um tropeço no Maracanã pode deixar o técnico português em situação delicada.