Escalação do Santos: Neymar é banco contra o Fluminense

O técnico Pedro Caixinha acaba de confirmar a escalação do Santos para o jogo com o Fluminense. E com Neymar no banco. O atacante, que não joga há quarenta dias por causa de uma lesão muscular, está recuperado, mas terá retorno gradual ao time. Assim, fica como opção para o duelo das 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️Relembre como era o mundo na última partida do atacante no Brasileirão

A expectativa é de que Neymar entre em campo durante o segundo tempo. A comissão técnica do Santos quer que ele atue pelo menos 20 minutos diante do Fluminense.

Além de Neymar no banco, a escalação do Santos traz algumas novidades em relação ao time que vinha sendo utilizado por Pedro Caixinha. Leo Godoy, Diego Pituca e Thaciano ganharam vaga entre os titulares.

continua após a publicidade

Dessa forma, Caixinha confirmou a escalação do Santos com Gabriel Brazão; Leo Godoy, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Rollheiser; Thaciano, Guilherme e Tiquinho Soares.

Ainda sem vencer no Brasileirão, o time entra em campo pressionado e com o treinador bastante contestado. Um tropeço no Maracanã pode deixar o técnico português em situação delicada.

continua após a publicidade

Escalação do Fluminense também confirmada para encarar o Santos

O técnico Renato Gaúcho também já definiu o Fluminense. A equipe vai a campo no Maracanã com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Lima; Arias, Canobbio e Cano.

Diante do Santos, o Fluminense tenta começar uma arrancada no Brasileirão. Depois de perder por 2 a 0 para o Fortaleza na estreia, o time venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na semana passada, também no Maracanã. Uma vitória coloca o tricolor carioca na parte de cima da tabela.