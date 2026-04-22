A trajetória de John Kennedy no Fluminense ganha um novo capítulo a cada semana em 2026. Se no início da temporada o atacante ainda cercava dúvidas sobre permanência e protagonismo, poucos meses depois o cenário mudou completamente: o camisa 9 se firmou como peça decisiva e um dos principais nomes do elenco de Luis Zubeldía. O Moleque de Xerém agora é o artilheiro da era Zubeldía com 10 gols, ao lado de Serna.

continua após a publicidade

➡️André pode render nova bolada ao Fluminense na janela europeia; entenda

No começo do ano, o contexto era de incerteza. Após um 2024 irregular e uma passagem de altos e baixos pelo Pachuca, o atacante voltou ao clube cercado por questionamentos internos e de mercado. Havia propostas — como a do Shakhtar Donetsk — e a diretoria não tratava o jogador como peça intocável no planejamento. A permanência veio muito mais por decisão pessoal do próprio atleta, que optou por seguir no clube para retomar o melhor nível.

A chegada de Zubeldía não foi a causa do protagonismo do jovem atacante. Mesmo com o argentino no comando, JK ainda foi preterido por Everaldo e Cano até o fim da temporada.

continua após a publicidade

Na virada do ano, no entanto, a resposta foi rápida. Em 2026, John Kennedy lidera a artilharia do Fluminense com oito gols, à frente de Serna, que soma cinco. Na sequência aparecem Canobbio (4) e nomes como Castillo, Savarino, Lucho Acosta e Hércules, todos com três gols. Os números refletem não apenas regularidade, mas principalmente impacto direto nos resultados.

Mais do que os gols, o atacante consolidou uma característica que já vinha sendo observada: a capacidade de decidir jogos. Seja como titular ou saindo do banco, John Kennedy passou a ser uma das principais armas ofensivas da equipe, ganhando espaço em um elenco que, no início do ano, ainda não o via como referência.

continua após a publicidade

A virada de status também passa pelo comportamento. Internamente, o jogador já vinha sendo elogiado desde o segundo semestre de 2025 pela dedicação nos treinos e postura profissional. Em 2026, esse comprometimento encontrou correspondência dentro de campo — e foi determinante para a mudança de percepção sobre seu papel no grupo.

Veja os números do Fluminense de acordo com o Superscore:

Artilharia na era Zubeldía

Jogador Gols John Kennedy 10 Serna 10 Canobbio 6 Acosta 5 Castillo 3 Savarino 3 Ganso 3 Hércules 3

Artilharia em 2026

Jogador Gols John Kennedy 8 Serna 5 Canobbio 4 Savarino 3 Castillo 3 Hércules 3 Acosta 3

📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense

Com máscara de urso, John Kennedy comemora gol em Fluminense x Flamengo (Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí?

A vitória sobre o Santos marcou apenas o início de uma jornada extenuante para o Fluminense. Dos próximos cinco compromissos, quatro serão disputados longe do Rio de Janeiro, exigindo força máxima e uma gestão de elenco precisa de Zubeldía. O calendário, que coloca o Tricolor em frentes decisivas na Copa do Brasil e na Libertadores, não admite margem para erros, especialmente nos desafios internacionais.

Após a vitória na Vila Belmiro, o Fluminense agora se prepara para enfrentar o Operário-PR, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Bolívar, na altitude, e o Independiente Rivadavia, ambos pela Libertadores, além de um confronto contra o Internacional pelo Brasileirão.

O único respiro nessa maratona será no domingo, dia 26, quando a equipe recebe a Chapecoense no Maracanã. A atenção é redobrada na Libertadores: com as derrotas nas duas primeiras rodadas, qualquer deslize nesses jogos fora de casa pode ser fatal para as pretensões tricolores na busca pelo título.

➡️ Aposte nos jogos do Fluminense

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.