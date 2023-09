A data Fifa, que começa nesta segunda-feira (4), dará ao Fluminense um raro período de 12 dias sem jogos no apertado calendário do futebol brasileiro. Com reta final de Brasileirão e Libertadores pela frente, o Tricolor terá alguns pontos de atenção na "intertemporada".



A serviço da Seleção Brasileira, o técnico Fernando Diniz não estará presente durante o período. Além dele, o Flu não poderá contar com quatro jogadores: Nino, André (Seleção Brasileira), Jhon Arias (seleção colombiana) e Alexsander (seleção pré-olímpica).



