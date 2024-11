Entenda complexidade da sequência do Fluminense no Brasileirão

Apesar do ponto somado contra o Fortaleza, o Fluminense se vê ameaçado no Campeonato Brasileiro. O Tricolor tem apenas um ponto de vantagem para Criciúma e Bragantino, que ocupam duas vagas na zona de rebaixamento.

Na terça-feira (26), o Time de Guerreiros tem uma “decisão” na competição, como classificou o técnico Mano Menezes. Sua equipe enfrenta o Tigre em um confronto direto pela parte debaixo da tabela, no Maracanã.

Visando a sequência do clube no Brasileirão, o Fluminense possui desafios complexos que vão além das posições de seus adversários na tabela. Criciúma, Athletico-PR e Cuiabá possuem fatores que preocupam e ameaçam o Tricolor.

Próximo adversário da equipe de Mano Menezes, o Tigre tem uma campanha melhor no torneio como visitante do que como mandante. O clube de Santa Catarina é o 11º melhor time jogando fora de sua casa com 14 pontos somados.

Logo na sequência, o Fluminense visita o Athletico-PR, que é o 5º pior mandante no Campeonato Brasileiro. No entanto, o Furacão você um período de crescimento sob comando de Lucho González e venceu três dos últimos quatro jogos na Ligga Arena.

Na penúltima rodada, o Time de Guerreiros recebe o virtual rebaixado Cuiabá. Apesar de estar com um pé na Série B, o Dourado costuma ser um visitante indigesto, tendo a 10° melhor campanha do Campeonato Brasileiro atuando fora de seus domínios com 15 pontos somados.

A sequência com três confrontos diretos é complexa, mas decisiva com relação a permanência ou não do Fluminense na Série A. Todos os duelos serão tratados como finais até que o clube esteja livre da incômoda situação que o acompanha desde o início do torneio.

Chances do Fluminense cair

Segundo os dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Fluminense se mantém com 24,5% de chances de ser rebaixado. Isso representa um aumento pequeno em relação ao cenário antes do início da 34ª rodada.

No próximo confronto, o Tricolor pode afundar o Criciúma, que está com 61% de chances de atuar na Série B em 2025. O Tigre possui duelos complicados contra Corinthians e Flamengo, além do jogo direto contra o Bragantino na última rodada.