Mano Menezes avalia Fluminense x Criciúma: ‘Decisão’

O técnico Mano Menezes avaliou o confronto entre Fluminense e Criciúma, que será disputado na terça-feira (26), pelo Brasileirão. As duas equipes brigam diretamente contra o rebaixamento, uma vez que estão separadas por apenas um ponto na tabela.

- É decisão. O jogo de terça tem caráter de decisão. Se tivéssemos nos dois jogos um que poderia empatar, seria hoje. Terça a gente tem que vencer. Vamos entender como o jogo vai ser jogado. Melhorar um pouco a bola parada. Com o volume que tivemos hoje, essas ocasiões acontecem com frequência. Jogamos muitas bolas nas mãos do goleiro. Hoje o campo estava molhado para controlar a batida é difícil. Mas vamos melhorar pequenos detalhes para buscar na terça-feira a vitória - disse Mano na coletiva após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Maracanã, nesta sexta-feira (22).

Por conta do empate com o Fortaleza, o Fluminense chegou a 38 pontos, ultrapassou o Juventude e ocupa a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro. Ainda assim, o clube busca uma vitória diante do Tigre para espantar o fantasma da Série B restando apenas três rodadas para o fim do torneio.

Mano Menezes fez coro para que os torcedores compareçam em peso no Maracanã para a "decisão" que pode ser chave na permanência do Tricolor na elite do futebol brasileiro. O clube fez nova promoção de ingressos com preços populares para ter o apoio das arquibancadas.