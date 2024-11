Cano marca no fim, e Fluminense arranca empate com Fortaleza no Brasileirão

O Fluminense arrancou um empate por 2 a 2 contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (22), pela 34ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Lima abriu o placar para o Time de Guerreiros, Moisés e Marinho viraram para os visitantes, mas Cano deixou tudo igual no fim. Com o resultado, a equipe de Mano Menezes chegou a 38 pontos e subiu para a 15ª colocação. Por outro lado, o Leão chegou aos 64 pontos e permanece na 3ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Como foi a partida?

Em um duelo emocionante no primeiro tempo, o Fluminense abriu o placar sobre o Fortaleza após uma bela jogada de Keno, que driblou dois defensores e tocou para Lima finalizar de primeira aos 11 minutos. Após um início de domínio do Time de Guerreiros, os visitantes aproveitaram um erro de Martinelli e saíram em rápido contra-ataque, em que Lucero cruzou para Moisés deixar tudo igual. O Leão ficou mais leve no confronto e virou a partida com Marinho sendo acionado sem marcação pelo lado direito e finalizando colocado para estufar as redes.

No segundo tempo, o Fortaleza voltou a campo melhor e teve uma boa chance em uma oportunidade falta com Marinho, mas Fábio fez grande defesa. Com as substituições, o Fluminense cresceu na partida e teve uma boa chance com Arias, mas desperdiçada para boa defesa de João Ricardo. Mas apenas aos 40 minutos, Cano aproveitou uma bola aérea e desviou de cabeça para igualar o marcador. O Leão chegou a voltar à frente do placar em um contra-ataque, mas o gol foi anulado por impedimento no início da jogada.

continua após a publicidade

O que vem por aí para Fluminense e Fortaleza?

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Criciúma em um duelo decisivo na luta contra o rebaixamento, na terça-feira (23), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

No mesmo dia, o Fortaleza recebe o Flamengo no Castelão em duelo pela parte de cima do Campeonato Brasileiro. O confronto entre as equipes do G-4 ocorre às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Fluminense perdem paciência com titular e apontam vilão: ‘Sempre ele’

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 2 Fortaleza - Brasileirão

34ª rodada

🗓️ Data e horário: sexta-feira, 22 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Lima, 11'/1ºT (1-0); Moisés, 19'/1ºT (1-1); Marinho, 43'/1ºT (1-2); Cano, 401/2ºT (2-2)

🟨 Cartões amarelos: Mancuso e Kuscevic (FOR); Cano (FLU)

👀 Público presente: 37.969

💰 Público pagante e renda: 35.642; R$ 1.240.052,50



FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa (John Kennedy); Martinelli (Bernal), Lima (Serna) e Ganso; Arias, Kauã Elias (Cano) e Keno (Renato Augusto).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso (Bruno Pacheco); Zé Welison, Hércules (Lucas Sasha), Martínez (Pochettino); Marinho (Yago Pikachu), Moisés (Breno Lopes) e Lucero.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Raphael Claus (Fifa/SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Wagner Reway (Fifa/ES)