Mano faz revelação sobre Cano após gol salvador contra o Fortaleza

Após o gol salvador de Cano, que garantiu o empate do Fluminense com o Fortaleza em 2 a 2, o técnico Mano Menezes fez uma revelação sobre as condições físicas do argentino na partida disputada no Maracanã pela 34ª rodada do Brasileirão.

- Kauã Elias não estava numa noite tão feliz. Isso acontece, isso é normal. Às vezes as coisas não dão tão certo, a gente fez a troca por Cano, que não estava 100%. Vocês viram que não estava 100%, terminou o jogo mancando. Teve um probleminha muscular aí no jogo-treino do sábado passado - disse Mano.

O treinador avaliou ainda as substituições que fez durante o decorrer do jogo. O Fluminense abriu o placar, mas sofreu a virada ainda no primeiro tempo.

- Coloquei dois pontas para pelo menos um tempo do jogo, um momento para tentar fazer alguma coisa diferente. Achei que ficou perigoso demais, o meio ficou um pouco aberto demais, eu coloquei Renato para dentro, acho que a calma com essa bola no pé, tentando de várias maneiras chegar o gol de empate. Chegou o gol de empate e a gente fez a última alteração para tentar vencer o jogo, porque esse era um dos nossos objetivos. Quase conseguimos, saímos daqui com um empate que não era o melhor dos resultados, mas a equipe sai forte pela postura, pela busca, pela maneira como se entregou para buscar um resultado adverso. Sair no mínimo com um ponto aqui que dá mais um ponto na tabela para a gente e nos deixa mais forte para terça-feira.

O que vem por aí para Fluminense e Fortaleza?

O Fluminense volta a campo para enfrentar o Criciúma em duelo decisivo na luta contra o rebaixamento, na próxima terça-feira (26), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela 35ª rodada do Brasileirão.

No mesmo dia, o Fortaleza recebe o Flamengo, no Castelão, em duelo entre o terceiro e o quarto colocados do Campeonato Brasileiro. O confronto começa às 20h (de Brasília).

